Мэр Донецка сообщил о повреждении православного храма при обстреле ВСУ

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Фасад и остекление Свято-Игнатьевского православного храма повреждены в результате обстрела украинскими военными Куйбышевского района Донецка. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
Мэр Донецка сообщил о повреждении православного храма при обстреле ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские военные несколько раз обстреляли Куйбышевский район Донецка.

«В результате обстрела Куйбышевского района повреждены фасад и остекление Свято-Игнатьевского храма по проспекту Манежному», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что семь человек пострадали при обстреле украинскими военными Спасо-Преображенского собора в центре Донецка.

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