Мэр Донецка сообщил о повреждении православного храма при обстреле ВСУ
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В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские военные несколько раз обстреляли Куйбышевский район Донецка.
«В результате обстрела Куйбышевского района повреждены фасад и остекление Свято-Игнатьевского храма по проспекту Манежному», — написал он в Telegram.
Ранее стало известно, что семь человек пострадали при обстреле украинскими военными Спасо-Преображенского собора в центре Донецка.