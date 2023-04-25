Мэр Донецка сообщил о повреждении православного храма при обстреле ВСУ

Фасад и остекление Свято-Игнатьевского православного храма повреждены в результате обстрела украинскими военными Куйбышевского района Донецка. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские военные несколько раз обстреляли Куйбышевский район Донецка.

«В результате обстрела Куйбышевского района повреждены фасад и остекление Свято-Игнатьевского храма по проспекту Манежному», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что семь человек пострадали при обстреле украинскими военными Спасо-Преображенского собора в центре Донецка.