Ремонтные бригады российской армии готовы к эскалации на Запорожском направлении, заявил командир ремонтного подразделения ВС России.

«Мы всегда готовы, всегда решительны, всегда готовы к действиям. Всегда готовы предотвратить, восстановить, отремонтировать и поставить в строй», — приводит РИА Новости ответ военнослужащего на вопрос о готовности ремонтных бригад к потенциальной эскалации на Запорожском направлении.

Он отметил, что время спецоперации было восстановлено и отремонтировано более 1,5 тыс. единиц техники.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) нарастили численность до порядка 12 тысяч человек в районе Гуляйполя в Запорожской области.