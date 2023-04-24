Лавров: киевский режим с 2014 года не может представлять интересы жителей Донбасса

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что киевский режим не имеет права представлять интересы жителей республик Донбасса, которые не приняли результаты государственного переворота 2014 года.

Об этом российский дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Очевидно, что нацистский киевский режим никак не может рассматриваться как представляющий жителей территорий (Донбасса. — RT)», — подчеркнул Лавров.

Он сравнил эту ситуацию с положением косовских сербов, интересы которых не может представлять Приштина.

Ранее советник врио главы ЛНР Анна Сорока заявила, что Киев девять лет подвергал жителей Донбасса геноциду.