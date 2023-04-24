Лавров: киевский режим с 2014 года не может представлять интересы жителей Донбасса

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Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что киевский режим не имеет права представлять интересы жителей республик Донбасса, которые не приняли результаты государственного переворота 2014 года.
Лавров: киевский режим с 2014 года не может представлять интересы жителей Донбасса
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Об этом российский дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Очевидно, что нацистский киевский режим никак не может рассматриваться как представляющий жителей территорий (Донбасса. — RT)», — подчеркнул Лавров.

Он сравнил эту ситуацию с положением косовских сербов, интересы которых не может представлять Приштина.

Ранее советник врио главы ЛНР Анна Сорока заявила, что Киев девять лет подвергал жителей Донбасса геноциду.

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