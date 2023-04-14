Советник Пасечника Сорока: Киев девять лет проводил геноцид жителей Донбасса
«Для нас, для жителей Донбасса, 13 апреля 2014 года стало датой, которая действительно изменила нашу жизнь и расставила акценты», — цитирует РИА Новости Сороку.
По её словам, в тот момент стало понятно, что переговорами не удастся решить вопрос, возникший после государственного переворота на Украине.
«В отношении жителей Донбасса была чётко отдана команда проводить политику геноцида, идеологии русофобии», — добавила она.
В декабре прошлого года канадская журналистка Ева Барлет заявила, что Украина подвергает русскоязычное население Донбасса геноциду.