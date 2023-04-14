Советник Пасечника Сорока: Киев девять лет проводил геноцид жителей Донбасса

Киев девять лет подвергал жителей Донбасса геноциду, заявила советник врио главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока.

«Для нас, для жителей Донбасса, 13 апреля 2014 года стало датой, которая действительно изменила нашу жизнь и расставила акценты», — цитирует РИА Новости Сороку.

По её словам, в тот момент стало понятно, что переговорами не удастся решить вопрос, возникший после государственного переворота на Украине.

«В отношении жителей Донбасса была чётко отдана команда проводить политику геноцида, идеологии русофобии», — добавила она.

В декабре прошлого года канадская журналистка Ева Барлет заявила, что Украина подвергает русскоязычное население Донбасса геноциду.