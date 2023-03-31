В Управлении ООН заявили, что не видят проявлений геноцида в связи с ситуацией на Украине
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«Был задан вопрос относительно обвинений в геноциде. Моё управление проанализировало факты на местах на основе той информации, которая была предоставлена и получена... Мы видели недавний доклад международной комиссии по расследованию, в котором также выражается обеспокоенность по поводу возможных преступлений против человечности. На данный момент анализ не затрагивает другие виды преступлений, но мы продолжаем следить за происходящим», — цитирует его РИА Новости.
Как отмечается, об этом он сказал представителям государств-участников на 52-й сессии Совета ООН по правам человека.
В декабре прошлого года канадская журналистка Ева Барлет заявила, что Украина подвергает русскоязычное население Донбасса геноциду.