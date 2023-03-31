В Управлении ООН заявили, что не видят проявлений геноцида в связи с ситуацией на Украине

Организация Объединённых Наций не обнаружила проявлений геноцида на Украине, заявил глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк. По его словам, расследуются только военные преступления и возможные преступления против человечности.

«Был задан вопрос относительно обвинений в геноциде. Моё управление проанализировало факты на местах на основе той информации, которая была предоставлена и получена... Мы видели недавний доклад международной комиссии по расследованию, в котором также выражается обеспокоенность по поводу возможных преступлений против человечности. На данный момент анализ не затрагивает другие виды преступлений, но мы продолжаем следить за происходящим», — цитирует его РИА Новости.

Как отмечается, об этом он сказал представителям государств-участников на 52-й сессии Совета ООН по правам человека.

В декабре прошлого года канадская журналистка Ева Барлет заявила, что Украина подвергает русскоязычное население Донбасса геноциду.