В Управлении ООН заявили, что не видят проявлений геноцида в связи с ситуацией на Украине

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Организация Объединённых Наций не обнаружила проявлений геноцида на Украине, заявил глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк. По его словам, расследуются только военные преступления и возможные преступления против человечности.
В Управлении ООН заявили, что не видят проявлений геноцида в связи с ситуацией на Украине
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«Был задан вопрос относительно обвинений в геноциде. Моё управление проанализировало факты на местах на основе той информации, которая была предоставлена и получена... Мы видели недавний доклад международной комиссии по расследованию, в котором также выражается обеспокоенность по поводу возможных преступлений против человечности. На данный момент анализ не затрагивает другие виды преступлений, но мы продолжаем следить за происходящим», — цитирует его РИА Новости.

Как отмечается, об этом он сказал представителям государств-участников на 52-й сессии Совета ООН по правам человека.

В декабре прошлого года канадская журналистка Ева Барлет заявила, что Украина подвергает русскоязычное население Донбасса геноциду.

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