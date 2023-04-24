Додон заявил, что власти Молдавии всю зиму покупали российский газ по завышенным ценам

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Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что молдавские власти всю зиму покупали за «бешеные деньги» российский газ через посредников.
Додон заявил, что власти Молдавии всю зиму покупали российский газ по завышенным ценам
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Кишинёв сообщал, что якобы приобретает альтернативный российскому газ, подчеркнул политик.

«Но мы все понимаем, что это был тот же российский газ, который мы закупали через посредников и платили бешеные деньги за это», — приводит РИА Новости заявление Додона в интервью телеканалу «Россия 24».

Он напомнил, что Молдавия покупала газ по цене выше $1 тыс. за 1000 кубометров, когда его стоимость на международных рынках упала до $400—$500.

Кроме того, Додон отметил, что отношения Молдавии и России находятся на низшей точке за всю историю независимости республики. 

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