Додон заявил, что власти Молдавии всю зиму покупали российский газ по завышенным ценам
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Кишинёв сообщал, что якобы приобретает альтернативный российскому газ, подчеркнул политик.
«Но мы все понимаем, что это был тот же российский газ, который мы закупали через посредников и платили бешеные деньги за это», — приводит РИА Новости заявление Додона в интервью телеканалу «Россия 24».
Он напомнил, что Молдавия покупала газ по цене выше $1 тыс. за 1000 кубометров, когда его стоимость на международных рынках упала до $400—$500.
Кроме того, Додон отметил, что отношения Молдавии и России находятся на низшей точке за всю историю независимости республики.