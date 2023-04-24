Экс-президент Молдавии Додон: отношения Москвы и Кишинёва находятся на низшей точке
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Он подчеркнул, что антироссийские действия предпринимаются молдавскими властями для того, чтобы понравиться западным кураторам.
«Надо признать, что отношения между РФ и Молдовой [сегодня] — на самом низком уровне за последние несколько десятков лет», — приводит ТАСС слова Додона в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом.