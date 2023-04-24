Экс-президент Молдавии Додон: отношения Москвы и Кишинёва находятся на низшей точке

Отношения Молдавии и России находятся на низшей точке за всю историю независимости республики. Об этом заявил бывший молдавский лидер Игорь Додон.

Он подчеркнул, что антироссийские действия предпринимаются молдавскими властями для того, чтобы понравиться западным кураторам.

«Надо признать, что отношения между РФ и Молдовой [сегодня] — на самом низком уровне за последние несколько десятков лет», — приводит ТАСС слова Додона в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом.