Экс-президент Молдавии Додон: отношения Москвы и Кишинёва находятся на низшей точке

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Отношения Молдавии и России находятся на низшей точке за всю историю независимости республики. Об этом заявил бывший молдавский лидер Игорь Додон.
Экс-президент Молдавии Додон: отношения Москвы и Кишинёва находятся на низшей точке
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Он подчеркнул, что антироссийские действия предпринимаются молдавскими властями для того, чтобы понравиться западным кураторам.

«Надо признать, что отношения между РФ и Молдовой [сегодня] — на самом низком уровне за последние несколько десятков лет», — приводит ТАСС слова Додона в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом.

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