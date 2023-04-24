Пригожин: Зеленский прикажет начать контрнаступление ВСУ после взятия Россией Артёмовска

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский прикажет начать контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) после взятия Россией Артёмовска (Бахмута).

Слова Пригожина приводит его пресс-служба.

Он отметил, что задача российских войск — перемалывать украинскую армию, чтобы не дать ей возможности собраться в контрнаступление.

По его словам, российские силы делают это «более чем успешно».

«Но как только мы закончим брать Бахмут, как только мы выгоним последнего солдата из него или уничтожим на территории Бахмута, в этот день начнётся украинское контрнаступление», — сказал он.

При этом Пригожин уточнил, что украинская армия может начать своё анонсированное наступление через несколько дней или неделю после взятия города.

Он объяснил, что, как только российские силы освободят Артёмовск от украинских войск, «Зеленскому будет необходима величайшая победа».

«И для этого он начнёт то самое контрнаступление», — сказал Пригожин.

Ранее Пригожин заявил, что ВСУ не начинают наступление из-за слякоти в зоне боевых действий.