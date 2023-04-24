Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в спецоперации на Украине

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в специальной военной операции.
Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в спецоперации на Украине
  • РИА Новости

«Он отслужил в вооружённых силах в своё время, собственно, свою конституционную обязанность выполнил. Он принял такое решение, он взрослый человек... Да, действительно, он принимал участие в специальной военной операции. Большего я не хотел бы говорить», — сказал Песков.

Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, Николай служил артиллеристом в составе Группы Вагнера.

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