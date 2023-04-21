Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова служил артиллеристом в составе Группы Вагнера

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Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, Николай служил артиллеристом в составе Группы Вагнера.
Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова служил артиллеристом в составе Группы Вагнера
  • РИА Новости

Об этом он сказал в видеоинтервью, опубликованном в Telegram-канале «Позывной Брюс». 

По его словам, Песков обратился к нему с просьбой забрать его сына «простым артиллеристом».

Пригожин также заявил, что сын Пескова «абсолютно нормально» отработал в качестве артиллериста расчёта реактивной системы залпового огня «Ураган».

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы нанесли удар по крупному опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении. 

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