Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова служил артиллеристом в составе Группы Вагнера

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, Николай служил артиллеристом в составе Группы Вагнера.

Об этом он сказал в видеоинтервью, опубликованном в Telegram-канале «Позывной Брюс».

По его словам, Песков обратился к нему с просьбой забрать его сына «простым артиллеристом».

Пригожин также заявил, что сын Пескова «абсолютно нормально» отработал в качестве артиллериста расчёта реактивной системы залпового огня «Ураган».

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы нанесли удар по крупному опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении.