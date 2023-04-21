Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова служил артиллеристом в составе Группы Вагнера
- РИА Новости
Об этом он сказал в видеоинтервью, опубликованном в Telegram-канале «Позывной Брюс».
По его словам, Песков обратился к нему с просьбой забрать его сына «простым артиллеристом».
Пригожин также заявил, что сын Пескова «абсолютно нормально» отработал в качестве артиллериста расчёта реактивной системы залпового огня «Ураган».
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы нанесли удар по крупному опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении.