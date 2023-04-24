В Казахстане заявили, что не будут проводить военный парад ко Дню Победы в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны страны.
«Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчёта экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», — приводит сообщение ТАСС.
В ведомстве отметили, что приоритетным, в частности, является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооружённых сил страны.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военный парад 9 мая проводить в этом году не будут.
Также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности.