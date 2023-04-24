В Казахстане заявили, что не будут проводить военный парад ко Дню Победы в 2023 году

Короткая ссылка
В Казахстане не будут проводить военный парад в честь Дня Победы в связи с экономией средств и решением других задач.
В Казахстане заявили, что не будут проводить военный парад ко Дню Победы в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчёта экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», — приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве отметили, что приоритетным, в частности, является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооружённых сил страны.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военный парад 9 мая проводить в этом году не будут.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить