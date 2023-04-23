RT опубликовал видео работы расчёта ПТРК «Фагот» по позициям боевиков ВСУ

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Российские военнослужащие предоставили корреспонденту RT Игорю Жданову видео того, как расчёт ПТРК «Фагот» ночью выжигает украинских боевиков на Белогоровском направлении в ЛНР.
RT опубликовал видео работы расчёта ПТРК «Фагот» по позициям боевиков ВСУ
  • РИА Новости

Отмечается, что украинские боевики решили, что «скучковаться несколькими подразделениями в одном здании — это хорошая идея». С данной позиции они пускали свои ПТУРы, поднимали дроны, пытались скидывать российским силам на голову «всякую дрянь». Однако бойцы отдельного штурмового батальона «Урал» вскрыли данную позицию противника.

«От обнаружения до уничтожения прошло меньше суток. У врага четверо «двухсотых» и столько же раненых», — рассказал руководивший операцией комбат Казань.

Второе попадание пришлось по украинскому командно-наблюдательному пункту. Там боевики потеряли восемь человек убитыми и троих ранеными.

Ранее экипаж САУ «Акация» рассказал в беседе с корреспондентом RT Ильёй Васюниным о своей работе на Марьинском направлении.

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