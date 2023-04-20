Экипаж САУ «Акация» рассказал о своей работе на Марьинском направлении

Экипаж САУ «Акация» рассказал в беседе с корреспондентом RT Ильёй Васюниным о своей работе на Марьинском направлении.

Отмечается, что на данном направлении артиллерийские дуэли случаются регулярно. Работа из гаубиц ведётся по наблюдательным пунктам, опорникам, скоплениям техники и живой силы боевиков ВСУ.

«У нас есть средства объективного контроля, чтобы корректировать и подтвердить уничтожение [врага]. Готовы к физическому продвижению противника — пешему, строем — либо выдвижению на технике», — рассказал командир дивизиона.

Отмечается, что работа российской артиллерии, по сути, уже парализовала подвоз боеприпасов и снабжение ВСУ в Артёмовске (Бахмуте). Украинские военные вынуждены передвигаться небольшими группами.

Ранее RT опубликовал видео работы гаубицы «Мста» в зоне спецоперации на Украине.