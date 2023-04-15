RT опубликовал видео работы гаубицы «Мста»

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RT опубликовал видео работы гаубицы «Мста» в зоне спецоперации на Украине.
RT опубликовал видео работы гаубицы «Мста»
  • РИА Новости

«Цели разные бывают у нас... и контрбатарейная борьба, так называемые артиллерийские дуэли: засекаем орудие с противоположной стороны, наносим огневое поражение непосредственно по нему», — рассказал один из российских военнослужащих.

Отмечается, что гаубица способна производить восемь пусков в минуту и имеет автоматическую наводку на цель.

Орудие громит позиции ВСУ в Марьинке (ДНР) на южном направлении, чтобы обеспечить безопасное продвижение в этом районе и создать для противника смертельный «карман» до Старомихайловки.

Ранее Ruptly опубликовало видео работы расчётов БМ-21 «Град» в районе Кременной в Луганской Народной Республике.

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