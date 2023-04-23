Армия России пресекла действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области.

ДРГ были замечены в районах населённых пунктов Берестовое, Кисловка и Тимковка Харьковской области, сообщило Минобороны России.

На Купянском направлении за сутки российские военные уничтожили до 95 украинских военнослужащих, одну боевую бронемашину и два пикапа, говорится в сводке.

Ранее военкор RT Arabic Саргон Хадая рассказал, что российские военные в окрестностях Кременной (ЛНР) отбивают попытки проникновения украинских ДРГ, которые прощупывают позиции ВС России.