Армия России пресекла действия четырёх украинских ДРГ в Харьковской области

Короткая ссылка
Армия России пресекла действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области.
Армия России пресекла действия четырёх украинских ДРГ в Харьковской области
  • РИА Новости

ДРГ были замечены в районах населённых пунктов Берестовое, Кисловка и Тимковка Харьковской области, сообщило Минобороны России.

На Купянском направлении за сутки российские военные уничтожили до 95 украинских военнослужащих, одну боевую бронемашину и два пикапа, говорится в сводке.

Ранее военкор RT Arabic Саргон Хадая рассказал, что российские военные в окрестностях Кременной (ЛНР) отбивают попытки проникновения украинских ДРГ, которые прощупывают позиции ВС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить