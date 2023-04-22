Российские бойцы в окрестностях Кременной рассказали о боях с теробороной и нацбатами ВСУ
- РИА Новости
Важная роль на этом участке фронта отведена снайперам, чья работа на линии соприкосновения начинается ночью.
«Днём работать невозможно. Высекают, откуда мы работаем, и по нам сразу идёт ответка. В лучшем случае это миномёт 82-мм, а так в основном стодвадцатка и «Грады»... Ночью арта по нам не работает», — сказал один из бойцов.
По информации, имеющейся у бойцов, на крупнокалиберных миномётных установках ВСУ работают американские инструкторы, которые обучали украинцев.
Ранее военкор RT Мурад Газдиев сообщил, что на Северское направление прибывают резервы украинской армии, в Белогоровку приехал ещё один батальон пехоты.