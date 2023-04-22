Российские бойцы в окрестностях Кременной рассказали о боях с теробороной и нацбатами ВСУ

Российские военные в окрестностях Кременной (ЛНР) отбивают попытки проникновения украинских ДРГ, которые прощупывают позиции ВС России, сообщил военкор RT Arabic Саргон Хадая. Как рассказал ему один из военнослужащих, с теробороной бой идёт максимум минут 10–15, а с нацбатом — «там все 40–50 минут».

Важная роль на этом участке фронта отведена снайперам, чья работа на линии соприкосновения начинается ночью.

«Днём работать невозможно. Высекают, откуда мы работаем, и по нам сразу идёт ответка. В лучшем случае это миномёт 82-мм, а так в основном стодвадцатка и «Грады»... Ночью арта по нам не работает», — сказал один из бойцов.

По информации, имеющейся у бойцов, на крупнокалиберных миномётных установках ВСУ работают американские инструкторы, которые обучали украинцев.

Ранее военкор RT Мурад Газдиев сообщил, что на Северское направление прибывают резервы украинской армии, в Белогоровку приехал ещё один батальон пехоты.