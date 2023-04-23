Директор Кабисов: долг Южной Осетии перед Россией за свет и газ превышает 1 млрд рублей

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Директор государственного предприятия «Энергоресурс — Южная Осетия» Ацамаз Кабисов сообщил, что долг Южной Осетии перед Россией за свет и газ превышает 1 млрд рублей.

Его слова приводит агентство «Sputnik Южная Осетия».

По информации Кабисова, за газ долг Южной Осетии составляет более 445 млн рублей. Что касается долга за свет, то сумма равняется 607 млн рублей.

Он добавил, что власти Южной Осетии намерены провести переговоры с Россией по теме погашения задолженности.

В марте российский президент Владимир Путин заявил, что отношения России и Южной Осетии носят особый характер.

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