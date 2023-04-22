Операторы в ДНР заявили, что дроны стали недорогой альтернативой высокоточной артиллерии

Ударные FPV-дроны являются недорогой альтернативой высокоточной артиллерии. Об этом заявили операторы дронов 1-го Донецкого армейского корпуса 9-й бригады.

«Будущее зависит от этой игрушки гражданского предназначения», — сказал оператор в разговоре с военкором RT Валентином Горшениным.

По его словам, БПЛА запускают по 10–15 раз в день, чтобы скорректировать огонь, поддержать наступление и выявить огневые позиции ВСУ.

Оператор с позывным Амур подчеркнул, что ударный FPV-дрон стал недорогой альтернативой высокоточной артиллерии: он способен поразить дом, бронемашину, огневые точки, объясняет боец с позывным Амур.

Ранее стало известно, что компания «Беспилотные аппараты» представила опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе самолётного типа К-5.