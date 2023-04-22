Корреспондент RT DE Полянский показал видео с украинским пленным в Артёмовске
- РИА Новости
«Обломки, разбитые окна и разрушенные дома — повсюду следы боевых действий. Мы находимся в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики. Нас сопровождают бойцы ЧВК «Вагнер», — сказал Полянский.
Как отметил один из военных, бойцы прошли почти через весь город.
Украинский пленный в репортаже корреспондента сообщил, что командование ВСУ «кинуло его ночью без координат».
«Я не хочу воевать, я не хочу войны», — сказал он.
Ранее боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что военнослужащие украинской армии, отступая в Артёмовске, бросают большое количество вооружения и боеприпасов.