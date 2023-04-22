Корреспондент RT DE Полянский показал видео с украинским пленным в Артёмовске

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Корреспондент RT DE Иван Полянский показал видео из Артёмовска (Бахмута), где бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о тактике ВСУ по «подрыву всего, отступая».
Корреспондент RT DE Полянский показал видео с украинским пленным в Артёмовске
  • РИА Новости

«Обломки, разбитые окна и разрушенные дома — повсюду следы боевых действий. Мы находимся в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики. Нас сопровождают бойцы ЧВК «Вагнер», — сказал Полянский.

Как отметил один из военных, бойцы прошли почти через весь город.

Украинский пленный в репортаже корреспондента сообщил, что командование ВСУ «кинуло его ночью без координат».

«Я не хочу воевать, я не хочу войны», — сказал он.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что военнослужащие украинской армии, отступая в Артёмовске, бросают большое количество вооружения и боеприпасов.

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