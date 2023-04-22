Боец ЧВК «Вагнер»: украинские военные бросают в Артёмовске много оружия и боеприпасов

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Военнослужащие украинской армии, отступая в Артёмовске (Бахмуте), бросают большое количество вооружения и боеприпасов, сообщил боец ЧВК «Вагнер».

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Бросают достаточное количество вооружения. Попадается разное вооружение», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идёт об американских пулемётах, а также боеприпасах.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что воздушно-десантные войска и артиллерия России пресекли попытки Вооружённых сил Украины контратаковать и перебросить резервы в районе Артёмовска.

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