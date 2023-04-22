Лукашенко: идеи нацизма находят последователей в просвещённых странах мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что идеи нацизма сегодня находят последователей в самых просвещённых странах мира.

«Казалось бы, навсегда оставленные в прошлом идеи нацизма находят сегодня новых последователей в самых просвещённых странах мира», — заявил Лукашенко, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

В декабре в МИД России заявили, что украинские вооружённые формирования намеренно бьют по гражданскому населению, а молчание Запада по поводу убийства русского и русскоязычного населения показывает, что в мире вновь встали во весь рост нацисты и их пособники.

В мае 2021 года президент России Владимир Путин отметил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире, в том числе речь идёт о сборище «недобитых карателей» и их последователей.