Лукашенко: идеи нацизма находят последователей в просвещённых странах мира
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«Казалось бы, навсегда оставленные в прошлом идеи нацизма находят сегодня новых последователей в самых просвещённых странах мира», — заявил Лукашенко, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.
В декабре в МИД России заявили, что украинские вооружённые формирования намеренно бьют по гражданскому населению, а молчание Запада по поводу убийства русского и русскоязычного населения показывает, что в мире вновь встали во весь рост нацисты и их пособники.
В мае 2021 года президент России Владимир Путин отметил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире, в том числе речь идёт о сборище «недобитых карателей» и их последователей.