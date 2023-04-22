Минобороны России: российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Угледара

Группировка сил «Восток» российской армии уничтожила опорный пункт Вооружённых сил Украины в районе Угледара, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Его слова приводит ТАСС.

По словам Гордеева, в результате атаки потери ВСУ составили пять военнослужащих.

Ранее стало известно, что за сутки украинская армия потеряла до 310 военнослужащих на Донецком направлении.