Минобороны России: российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Угледара
Группировка сил «Восток» российской армии уничтожила опорный пункт Вооружённых сил Украины в районе Угледара, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
Его слова приводит ТАСС.
По словам Гордеева, в результате атаки потери ВСУ составили пять военнослужащих.
Ранее стало известно, что за сутки украинская армия потеряла до 310 военнослужащих на Донецком направлении.
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