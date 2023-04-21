Зеленский подписал закон о запрете давать объектам связанные с Россией названия

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Верховной рады.

Закон был принят украинским парламентом 21 марта.

Как сообщал депутат Рады Алексей Гончаренко, в соответствии с данным законом запрещается присваивать географическим объектам названия, которые «превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют» Россию.

Ранее Зеленский подписал законопроект о введении обязательного экзамена на знание Конституции, истории и государственного языка Украины для получения гражданства.

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