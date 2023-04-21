Бойцы Росгвардии получили противотанковые орудия «Рапира» для усиления в зоне СВО

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Бойцы Росгвардии в зоне спецоперации получили для усиления 100-мм противотанковые орудия «Рапира». На одном из полигонов они уже провели боевые стрельбы.

Об этом сообщил военкор RT Валентин Горшенин.

«Для личного состава вооружение нештатное, оно передано для усиления как пехотных подразделений, так и остальных», — отмечает боец с позывным Ураган.

Главный редактор Special Operations Forces Report Гай Маккардл ранее выразил мнение, что российские охотники за западными танками на Украине, вероятно, будут использовать ПТРК «Корнет», которые превосходят американские Javelin по своей эффективности.

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