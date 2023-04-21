Минобороны: штурмовые отряды ведут бои на западе Артёмовска, ВДВ пресекают контратаки ВСУ

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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» в последние сутки продолжали вести бои в западной части Артёмовска (Бахмута) в ДНР. Подразделения ВДВ России оказывают им поддержку, пресекая попытки украинской армии контратаковать на флангах.
Минобороны: штурмовые отряды ведут бои на западе Артёмовска, ВДВ пресекают контратаки ВСУ
  • РИА Новости

Об этом заявило Министерство обороны России.

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артёмовска. Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом», — говорится в сводке.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин утверждает, что бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к дороге Артёмовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ.

По его словам, «таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась».

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