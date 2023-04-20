Медведев: Украина сможет войти в НАТО только в составе Польши, Венгрии и Румынии

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что Украина рано или поздно станет частью НАТО.
Медведев: Украина сможет войти в НАТО только в составе Польши, Венгрии и Румынии
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

По словам российского чиновника, это будет возможно для Украины только в составе других стран.

Медведев напомнил, что в Киеве Столтенберг заявил о том, что «надлежащее место Украины — в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам это осуществить».

Он предложил перевести изречение генсека НАТО «с украинско-английского на понятный английский».

«Со временем» означает «войдёт частями в составе Польши, Венгрии, Румынии», а «наша поддержка вам поможет» переводится как «хорошо, что скоро меня там не будет», — написал Медведев в англоязычном аккаунте в Twitter.

Столтенберг ранее заявил, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.

По его словам, надлежащее место Украины — в евро-атлантической семье.

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