Сейм Литвы отклонил вето президента Науседы и ввёл разные санкции для россиян и белорусов

Сейм Литвы отклонил вето президента республики Гитанаса Науседы и ввёл разные санкции для россиян и белорусов.

Об этом пишет ТАСС.

За документ проголосовали 99 депутатов. Для того, чтобы вето президента Литвы было отклонено, требовался 71 голос.

Ранее Науседа наложил вето на закон о национальных санкциях, который предусматривает введение разных запретов и ограничений в отношении россиян и белорусов в связи с ситуацией на Украине.

Он утверждал, что с точки зрения литовской нацбезопасности нет основания по-разному трактовать российских и белорусских граждан.

Документ предполагает временную приостановку рассмотрения просьб российских и белорусских граждан о выдаче временных видов на жительство в Литве до мая 2024 года.

При этом российским гражданам отдельно запрещается приобретение в Литве недвижимости, оформление электронного статуса резидента.