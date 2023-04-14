Литовский лидер Науседа наложил вето на закон о разных запретах для россиян и белорусов
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба президента республики.
Соответствующий закон ранее был одобрен сеймом Литвы.
Как утверждает Науседа, с точки зрения литовской нацбезопасности нет основания по-разному трактовать российских и белорусских граждан.
«Обе эти страны в равной мере угрожают не только своим соседям, но и Европе в целом», — считает президент Литвы.
Он направил документ в парламент с целью доработки.
Ранее стало известно, что Науседа, когда баллотировался на пост главы республики, скрыл в анкете факт того, что в 1988 году он был членом Коммунистической партии Литвы.