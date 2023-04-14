Литовский лидер Науседа наложил вето на закон о разных запретах для россиян и белорусов

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Литовский президент Гитанас Науседа наложил вето на закон о национальных санкциях, который предусматривает введение разных запретов и ограничений в отношении россиян и белорусов в связи с ситуацией на Украине.
Литовский лидер Науседа наложил вето на закон о разных запретах для россиян и белорусов
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба президента республики.

Соответствующий закон ранее был одобрен сеймом Литвы.

Как утверждает Науседа, с точки зрения литовской нацбезопасности нет основания по-разному трактовать российских и белорусских граждан.

«Обе эти страны в равной мере угрожают не только своим соседям, но и Европе в целом», — считает президент Литвы.

Он направил документ в парламент с целью доработки.

Ранее стало известно, что Науседа, когда баллотировался на пост главы республики, скрыл в анкете факт того, что в 1988 году он был членом Коммунистической партии Литвы.

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