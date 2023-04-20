FT: в Киеве опасаются, что в будущем мобилизованных 40 тысяч человек окажется недостаточно

На Украине планируют набрать в армию республики 40 тыс. солдат, но чиновники опасаются, что такого количества мобилизованных будет недостаточно.

Об этом сообщила газета Financial Times.

«Правительство ожидает, что около 40 тыс. солдат пополнят их ряды. Но чиновники опасаются, что этого будет недостаточно», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал Fox News заявлял, что киевский режим готовит крупнейшую мобилизацию в стране, которая значительно превысит осеннюю в прошлом году, для весеннего контрнаступления боевиков ВСУ.

По данным газеты The Washington Post, увеличившиеся темпы мобилизации на Украине сеют панику среди местных жителей.