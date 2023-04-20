FT: в Киеве опасаются, что в будущем мобилизованных 40 тысяч человек окажется недостаточно

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На Украине планируют набрать в армию республики 40 тыс. солдат, но чиновники опасаются, что такого количества мобилизованных будет недостаточно.
FT: в Киеве опасаются, что в будущем мобилизованных 40 тысяч человек окажется недостаточно
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщила газета Financial Times.

«Правительство ожидает, что около 40 тыс. солдат пополнят их ряды. Но чиновники опасаются, что этого будет недостаточно», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал Fox News заявлял, что киевский режим готовит крупнейшую мобилизацию в стране, которая значительно превысит осеннюю в прошлом году, для весеннего контрнаступления боевиков ВСУ.

По данным газеты The Washington Post, увеличившиеся темпы мобилизации на Украине сеют панику среди местных жителей. 

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