Пушилин заявил о целесообразности восстановления Артёмовска

Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что в Артёмовск (Бахмут) будут возвращаться люди, и назвал целесообразным восстановление города.

«Я уверен, что и в Артёмовск тоже будут возвращаться люди. С учётом того, что там есть предприятия, рабочие места, конечно, целесообразно город восстанавливать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что во время отступления из посёлка Цветмет на окраине Артёмовска ВСУ взорвали четыре девятиэтажных дома.

В подвалах зданий находились минимум 20 мирных жителей, включая детей, все они погибли.

Боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что мирные жители Артёмовска отказывались от эвакуации на украинскую сторону.