Боец Группы Вагнера: мирные жители Артёмовска отказывались от эвакуации на сторону Украины

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Мирные жители Артёмовска (Бахмута) отказывались от эвакуации на украинскую сторону, рассказал боец ЧВК «Вагнер».

«Два пацана маленьких, одному — шесть, другому — восемь, по-моему. Сидели с родителями в частном секторе, к ним тоже приходили украинцы, хотели их эвакуировать на свою сторону, но они отказались и сидели просто ждали нас», — цитирует РИА Новости бойца.

Он отметил, что «Вагнер» продолжает эвакуацию мирных жителей, на днях было вывезено восемь человек, из них двое детей.

В Минобороны России ранее заявили, что штурмовые отряды заняли три квартала в Артёмовске.

Также сообщалось, что российская авиация совершила шесть самолёто-вылетов для поддержки штурмовых отрядов в боях за Артёмовск.

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