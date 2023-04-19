Боец Группы Вагнера: ВСУ строили часть укреплений в Артёмовске для видимости
Он показал корреспонденту блиндаж, расположенный на въезде в центральную часть города.
«Это вот у них вот такое укрепление было построено, чисто для вида. Там никто не сидел из ВСУ. Чисто для вида обороны Бахмута», — цитирует РИА Новости бойца.
По его дальше ни на одном перекрёстке нет подобных бойниц.
В Минобороны России ранее заявили, что штурмовые отряды заняли три квартала в Артёмовске.
Также сообщалось, что российская авиация совершила шесть самолёто-вылетов для поддержки штурмовых отрядов в боях за Артёмовск.