Боец Группы Вагнера: ВСУ строили часть укреплений в Артёмовске для видимости

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Украинские военные возводили часть укреплений в Артёмовске (Бахмуте) с целью создания видимости обороны города, заявил боец ЧВК «Вагнер».

Он показал корреспонденту блиндаж, расположенный на въезде в центральную часть города.

«Это вот у них вот такое укрепление было построено, чисто для вида. Там никто не сидел из ВСУ. Чисто для вида обороны Бахмута», — цитирует РИА Новости бойца.

По его дальше ни на одном перекрёстке нет подобных бойниц.

В Минобороны России ранее заявили, что штурмовые отряды заняли три квартала в Артёмовске.

Также сообщалось, что российская авиация совершила шесть самолёто-вылетов для поддержки штурмовых отрядов в боях за Артёмовск.

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