В NASA опровергли слухи о падении американского спутника в небе над Киевом

В NASA опровергли слухи о падении спутника США в небе над Киевом, так как объект американского агентства всё ещё остаётся на орбите.

«Мы отслеживаем спутник NASA под названием RHESSI,… который в настоящее время остаётся на орбите», — цитирует РИА Новости заявление представителя агентства.

Отмечается, что отслеживание спутника ведётся совместно с Минобороны Соединённых Штатов и в атмосферу Земли объект войдёт около 20:50 по восточному времени 19 апреля (03:50 мск 20 апреля) с возможным отклонением на один час в большую или меньшую сторону.

Ранее глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что вспышка над городом появилась из-за падения спутника NASA.

Отмечается, что 19 апреля NASA заявило о предстоящем плановом падении спутника Rhessi, который ранее был списан.