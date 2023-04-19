Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном киевским властям городе Запорожье
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Рогов добавил, что в некоторых частях Хортицкого района, а также в центре Запорожья пропало электричество.
Ранее стало известно, что в Днепропетровске на Украине произошли взрывы.
В данный момент воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.