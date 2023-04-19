Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном киевским властям городе Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном киевским властям городе Запорожье произошли взрывы.

Об этом он написал в Telegram.

Рогов добавил, что в некоторых частях Хортицкого района, а также в центре Запорожья пропало электричество.

Ранее стало известно, что в Днепропетровске на Украине произошли взрывы.

В данный момент воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.