В Белоруссии одобрили ратификацию договора с Россией о военно-техническом сотрудничестве 

Совет Республики Нацсобрания Белоруссии проголосовал за одобрение закона о ратификации соглашения с Россией о военно-техническом сотрудничестве.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале верхней палаты белорусского парламента.

«Законопроект одобрен Советом Республики», — заявили в белорусском парламенте.

Отмечается, что ратификация этого соглашения даст возможность выполнить программу военно-технического сотрудничества между двумя странами до 2025 года.

В марте стало известно, что предприятия Белоруссии начали первые поставки в Россию критически важной электронной компонентной базы.