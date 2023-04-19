В Белоруссии одобрили ратификацию договора с Россией о военно-техническом сотрудничестве 

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Совет Республики Нацсобрания Белоруссии проголосовал за одобрение закона о ратификации соглашения с Россией о военно-техническом сотрудничестве.
В Белоруссии одобрили ратификацию договора с Россией о военно-техническом сотрудничестве 
  • Legion-Media

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале верхней палаты белорусского парламента.

«Законопроект одобрен Советом Республики», — заявили в белорусском парламенте.

Отмечается, что ратификация этого соглашения даст возможность выполнить программу военно-технического сотрудничества между двумя странами до 2025 года.

В марте стало известно, что предприятия Белоруссии начали первые поставки в Россию критически важной электронной компонентной базы.

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