В Белоруссии одобрили ратификацию договора с Россией о военно-техническом сотрудничестве
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Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале верхней палаты белорусского парламента.
«Законопроект одобрен Советом Республики», — заявили в белорусском парламенте.
Отмечается, что ратификация этого соглашения даст возможность выполнить программу военно-технического сотрудничества между двумя странами до 2025 года.
В марте стало известно, что предприятия Белоруссии начали первые поставки в Россию критически важной электронной компонентной базы.