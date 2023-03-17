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Белоруссия начала поставки в Россию критически важной электронной компонентной базы

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Предприятия Белоруссии начали первые поставки в Россию критически важной электронной компонентной базы, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Белоруссия начала поставки в Россию критически важной электронной компонентной базы
  • РИА Новости

«Сформирован перечень критически важной компонентной базы, которая будет производиться на белорусских предприятиях, разработана дорожная карта по её освоению. Ряд элементов для российских предприятий мы уже начали поставлять», — цитирует его БЕЛТА.

По словам главы государства, Москва и Минск подписали соглашение о создании совместного центра по разработке и созданию фотошаблонов, который даст возможность выполнять межгосударственные опытно-конструкторские работы и снизить зависимость от импортных поставок.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится производить самолёты-штурмовики при небольшой поддержке России.

До этого губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что предприятия региона готовы участвовать в кооперации с предприятиями Белоруссии по серийному выпуску самолётов. Он добавил, что у области есть планы по расширению номенклатуры авиакомпонентов белорусского производства.

Белорусская сторона, в свою очередь, отметила заинтересованность в сотрудничестве по этому направлению.

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