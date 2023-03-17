Белоруссия начала поставки в Россию критически важной электронной компонентной базы
- РИА Новости
«Сформирован перечень критически важной компонентной базы, которая будет производиться на белорусских предприятиях, разработана дорожная карта по её освоению. Ряд элементов для российских предприятий мы уже начали поставлять», — цитирует его БЕЛТА.
По словам главы государства, Москва и Минск подписали соглашение о создании совместного центра по разработке и созданию фотошаблонов, который даст возможность выполнять межгосударственные опытно-конструкторские работы и снизить зависимость от импортных поставок.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится производить самолёты-штурмовики при небольшой поддержке России.
До этого губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что предприятия региона готовы участвовать в кооперации с предприятиями Белоруссии по серийному выпуску самолётов. Он добавил, что у области есть планы по расширению номенклатуры авиакомпонентов белорусского производства.
Белорусская сторона, в свою очередь, отметила заинтересованность в сотрудничестве по этому направлению.