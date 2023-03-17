Белоруссия начала поставки в Россию критически важной электронной компонентной базы

Предприятия Белоруссии начали первые поставки в Россию критически важной электронной компонентной базы, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Сформирован перечень критически важной компонентной базы, которая будет производиться на белорусских предприятиях, разработана дорожная карта по её освоению. Ряд элементов для российских предприятий мы уже начали поставлять», — цитирует его БЕЛТА.

По словам главы государства, Москва и Минск подписали соглашение о создании совместного центра по разработке и созданию фотошаблонов, который даст возможность выполнять межгосударственные опытно-конструкторские работы и снизить зависимость от импортных поставок.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится производить самолёты-штурмовики при небольшой поддержке России.

До этого губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что предприятия региона готовы участвовать в кооперации с предприятиями Белоруссии по серийному выпуску самолётов. Он добавил, что у области есть планы по расширению номенклатуры авиакомпонентов белорусского производства.

Белорусская сторона, в свою очередь, отметила заинтересованность в сотрудничестве по этому направлению.