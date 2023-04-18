Губернатор Богомаз: украинский БПЛА атаковал здание военкомата в Брянской области

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что беспилотник ВС Украины атаковал здание военкомата городского округа Новозыбков.

«ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков», — написал он в Telegram.

По словам Богомаза, пострадавших нет, в здании частично выбиты стёкла.

На месте работают оперативные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что в районе села Запесочье Погарского района в Брянской области со стороны Украины совершена попытка незаконного пересечения границы.

Он заявил, что нарушитель подорвался на заминированной защитной линии.

12 апреля Богомаз вручил медаль «За отвагу» школьнику Фёдору Симоненко, спасшему детей при атаке украинских диверсантов.

2 марта с Украины в Климовский район Брянской области проникли диверсанты. В результате атаки два человека погибли.

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