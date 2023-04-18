В Донецке выпущенная ВСУ американская ракета HARM попала в многоэтажный жилой дом

В Донецке выпущенная Вооружёнными силами Украины, предположительно, американская противорадиолокационная ракета HARM попала в многоэтажный жилой дом в Киевском районе, пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника Следственного комитета.

По его словам, обстрелу подверглась непосредственно многоэтажка, в которой проживают мирные граждане.

Уточняется, что в результате 13-й этаж дома получил разрушения.

Представитель СК добавил, что, по предварительным данным, дом был обстрелян с применением ракеты HARM.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, проинформировало, что украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка ракету AGM-88 HARM.