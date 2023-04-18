СЦКК ДНР: ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Киевскому району Донецка

Украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка ракету AGM-88 HARM.

Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По уточнённой информации: в 17:55 по городу Донецку (Киевский район) противником выпущена одна противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее представительство республики в СЦКК заявило, что два беспилотника украинских террористов, сбитые над Донецком, были начинены 3 кг взрывчатки с поражающими элементами.