ВСУ выпустили более 15 снарядов по пригороду Новой Каховки
Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Сегодня в пригороде Новой Каховки зафиксировано свыше 15 прилётов вражеских снарядов», — указал Сальдо.
По его словам, в результате работы вражеской артиллерии по объектам инфраструктуры, обеспечивающим жизнедеятельность мирных граждан, в городе отмечались перебои в подаче электроэнергии, отсутствовала связь.
«В настоящий момент все повреждения устранены», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Новая Каховка в Херсонской области осталась без электроснабжения из-за обстрела со стороны украинских террористов.