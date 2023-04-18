ВСУ выпустили более 15 снарядов по пригороду Новой Каховки

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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что боевики ВСУ выпустили по пригороду Новой Каховки более 15 снарядов.
ВСУ выпустили более 15 снарядов по пригороду Новой Каховки

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня в пригороде Новой Каховки зафиксировано свыше 15 прилётов вражеских снарядов», — указал Сальдо.

По его словам, в результате работы вражеской артиллерии по объектам инфраструктуры, обеспечивающим жизнедеятельность мирных граждан, в городе отмечались перебои в подаче электроэнергии, отсутствовала связь.

«В настоящий момент все повреждения устранены», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Новая Каховка в Херсонской области осталась без электроснабжения из-за обстрела со стороны украинских террористов.

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