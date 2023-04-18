Новая Каховка осталась без электроснабжения после обстрела со стороны ВСУ

Город Новая Каховка в Херсонской области остался без электроснабжения из-за обстрела со стороны украинских военных.

Об этом заявили в администрации Новокаховского городского округа.

«Сегодня, 18 апреля, около 17:00 (мск) в результате артиллерийского обстрела с правого берега без электроснабжения осталась Новая Каховка», — передаёт заявление ТАСС.

Отмечается, что места и характер разрушений, а также возможные жертвы среди мирного населения уточняются.

Ранее сообщалось, что украинские военные в ночь на 15 апреля обстреляли пять населённых пунктов левобережья Херсонской области.

Уточняется, что было выпущено 42 снаряда из ствольной артиллерии.