Новая Каховка осталась без электроснабжения после обстрела со стороны ВСУ

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Город Новая Каховка в Херсонской области остался без электроснабжения из-за обстрела со стороны украинских военных.
Новая Каховка осталась без электроснабжения после обстрела со стороны ВСУ
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Об этом заявили в администрации Новокаховского городского округа.

«Сегодня, 18 апреля, около 17:00 (мск) в результате артиллерийского обстрела с правого берега без электроснабжения осталась Новая Каховка», — передаёт заявление ТАСС.

Отмечается, что места и характер разрушений, а также возможные жертвы среди мирного населения уточняются.

Ранее сообщалось, что украинские военные в ночь на 15 апреля обстреляли пять населённых пунктов левобережья Херсонской области.

Уточняется, что было выпущено 42 снаряда из ствольной артиллерии.

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