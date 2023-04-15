В Херсонской области заявили об обстреле пяти населённых пунктов региона со стороны ВСУ

Украинские военные в ночь на 15 апреля обстреляли пять населённых пунктов левобережья Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.

РИА Новости

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Васильевка, Кардашинка», — приводит ТАСС сообщение. Отмечается, что было выпущено 42 снаряда из ствольной артиллерии. Данные о жертвах и разрушениях уточняются. Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили украинские самоходные гаубицы 2С3 «Акация» и 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области.