В Херсонской области заявили об обстреле пяти населённых пунктов региона со стороны ВСУ
- РИА Новости
«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Васильевка, Кардашинка», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что было выпущено 42 снаряда из ствольной артиллерии.
Данные о жертвах и разрушениях уточняются.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили украинские самоходные гаубицы 2С3 «Акация» и 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области.