В Херсонской области заявили об обстреле пяти населённых пунктов региона со стороны ВСУ

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Украинские военные в ночь на 15 апреля обстреляли пять населённых пунктов левобережья Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.
В Херсонской области заявили об обстреле пяти населённых пунктов региона со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Васильевка, Кардашинка», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что было выпущено 42 снаряда из ствольной артиллерии.

Данные о жертвах и разрушениях уточняются.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили украинские самоходные гаубицы 2С3 «Акация» и 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области.

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