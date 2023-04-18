Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил об идее поэтапно вводить санкции против «Росатома»

Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис заявил об идее поэтапно вводить санкции против «Росатома».

«Раньше мы предлагали «Росатом» (внести в санкционный список. — RT) как предприятие и не получили поддержки из-за очень принципиального вето некоторых стран. Сейчас мы немного детализировали своё предложение, иными словами, мы разбили предложение на семь частей», — сказал Ландсбергис в кулуарах сейма.

Как пишет РИА Новости, трансляцию вёл портал LRT (Литовское национальное радио и телевидение).

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил в Москве с вице-премьером Александром Новаком недопущение санкций против атомной энергетики, транзитные поставки по «Турецкому потоку» и «Дружбе».