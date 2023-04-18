Один из сбитых украинских БПЛА в Донецке был собран из иностранных комплектующих

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Беспилотник, который сбили над Донецком, был собран на территории Украины в кустарных условиях из иностранных комплектующих.
Один из сбитых украинских БПЛА в Донецке был собран из иностранных комплектующих
  • РИА Новости

«Украинский. Кустарный. У нас уже есть такие образцы... По информации наших оперативников, он собран из различного рода комплектующих — японских, американских и других», — заявил ТАСС источник в силовых структурах ДНР.

Уточняется, что речь идёт об аппарате, который сбили над Киевским районом Донецка.

Также сообщалось о сбитом БПЛА в Будённовском районе Донецка.

Ранее стало известно, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла пенсионерка, ранение получил мирный житель.

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