Один из сбитых украинских БПЛА в Донецке был собран из иностранных комплектующих
- РИА Новости
«Украинский. Кустарный. У нас уже есть такие образцы... По информации наших оперативников, он собран из различного рода комплектующих — японских, американских и других», — заявил ТАСС источник в силовых структурах ДНР.
Уточняется, что речь идёт об аппарате, который сбили над Киевским районом Донецка.
Также сообщалось о сбитом БПЛА в Будённовском районе Донецка.
Ранее стало известно, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла пенсионерка, ранение получил мирный житель.