При обстреле Донецка погибла пенсионерка, ранен мужчина

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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла пенсионерка, ранение получил мирный житель.
При обстреле Донецка погибла пенсионерка, ранен мужчина
  • РИА Новости
  • © Таисия Воронцова

«Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц... Погибла женщина 1959 г. р., ранен мужчина 1977 г. р.», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Ранее в ТАСС сообщали о нескольких взрывах в разных районах города. По предварительным данным, сработали системы ПВО, удалось перехватить четыре цели.

ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из реактивных систем залпового огня.

Также поступила информация, что украинские военные выпустили по Макеевке три ракеты из РСЗО.

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