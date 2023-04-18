Алаудинов: вышедшие из окружения в Белогоровке бойцы «Ахмата» представлены к наградам

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что все бойцы разведывательно-штурмового отряда, который после пяти дней отражения атак противника вышел из окружения в Белогоровке, представлены к государственным наградам.

«Все эти бойцы уже представлены к государственным наградам. Я считаю, что они эти награды реально заслужили. И в скором времени каждый из них уже рвётся вернуться в строй. Это и есть их героическая сущность», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что командир группы с позывным Малой смог найти брешь в порядках бойцов ВСУ и вывести своё подразделение из окружения.

По его словам, бойцы пять суток отражали атаки украинских военных и уничтожили много солдат противника.