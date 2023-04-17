В зоне спецоперации погиб ветеран боевых действий из Новоуральска
- РИА Новости
Как пишет портал E1, похороны состоятся 18 апреля.
Отмечается, что Беляев воевал в Чечне, получил статус ветерана боевых действий.
Как сообщил глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев, 30 сентября 2022 года Александр Беляев подписал контракт и отправился добровольцем в зону СВО.
Ранее стало известно, что журналист из Санкт-Петербурга Денис Семёнов, ушедший в зону специальной военной операции в качестве добровольца, погиб при выполнении боевого задания.
В конце марта глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков сообщил о гибели участника спецоперации, Героя России Дмитрия Лисицкого.