В зоне спецоперации погиб ветеран боевых действий из Новоуральска

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В зоне спецоперации погиб ветеран боевых действий из Новоуральска Александр Беляев. Ему было 45 лет.
В зоне спецоперации погиб ветеран боевых действий из Новоуральска
  • РИА Новости

Как пишет портал E1, похороны состоятся 18 апреля.

Отмечается, что Беляев воевал в Чечне, получил статус ветерана боевых действий.

Как сообщил глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев, 30 сентября 2022 года Александр Беляев подписал контракт и отправился добровольцем в зону СВО.

Ранее стало известно, что журналист из Санкт-Петербурга Денис Семёнов, ушедший в зону специальной военной операции в качестве добровольца, погиб при выполнении боевого задания.

В конце марта глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков сообщил о гибели участника спецоперации, Героя России Дмитрия Лисицкого.

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