На Украине закупили оборудование для отбора и хранения ДНК-материалов военных ВСУ

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В Министерстве реинтеграции Украины сообщили о закупке оборудования для отбора и хранения ДНК-материалов украинских военных. Это, как заявили в ведомстве, необходимо для упрощения процесса идентификации.
На Украине закупили оборудование для отбора и хранения ДНК-материалов военных ВСУ
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«ДНК человека будет оцифровываться и храниться в личном деле военного. Сейчас уже закуплено соответствующее оборудование для отбора, оцифровки и хранения ДНК-образцов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук выразила надежду, что «соответствующие органы ускорят процесс запуска этой процедуры».

Ранее появилась информация, что общая численность группировки ВСУ внутри городских кварталов Артёмовска с учётом зарубежных наёмников, подразделений Нацгвардии Украины, теробороны и войсковых подразделений может составлять чуть более 6 тыс. человек.

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