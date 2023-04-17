Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал о расстреле ВСУ заложников в Артёмовске

Короткая ссылка
Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал о том, как во время «зачистки» дома украинские военнослужащие застрелили двух заложников.

«Квартал за кварталом мы зачищаем, чтобы за день ничего не осталось. Ночью к нам пришла женщина и рассказала, что через подъезд сидят заложники. Утром мы попытались их спасти, но двоих заложников украинские военнослужащие застрелили», — сказал он «Известиям».

При этом, по словам собеседника агентства, ещё четыре человека бойцам удалось спасти.

Ранее украинского военнослужащего осудили на 20 лет за расстрел гражданской машины из огнемёта.

По данным ведомства, 2 апреля 2022 года Карманов, находясь в городе Рубежное, произвёл два выстрела из реактивного огнемёта по машине французской марки Peugeot с информационным обозначением «Люди».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить