Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал о расстреле ВСУ заложников в Артёмовске

Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал о том, как во время «зачистки» дома украинские военнослужащие застрелили двух заложников.

«Квартал за кварталом мы зачищаем, чтобы за день ничего не осталось. Ночью к нам пришла женщина и рассказала, что через подъезд сидят заложники. Утром мы попытались их спасти, но двоих заложников украинские военнослужащие застрелили», — сказал он «Известиям».

При этом, по словам собеседника агентства, ещё четыре человека бойцам удалось спасти.

Ранее украинского военнослужащего осудили на 20 лет за расстрел гражданской машины из огнемёта.

По данным ведомства, 2 апреля 2022 года Карманов, находясь в городе Рубежное, произвёл два выстрела из реактивного огнемёта по машине французской марки Peugeot с информационным обозначением «Люди».

