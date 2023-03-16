Украинский военный осуждён на 20 лет за расстрел гражданской машины из огнемёта

16 марта 2023 | 18:48
10 марта 2023 | 15:02
07 марта 2023 | 14:53
06 марта 2023 | 09:45
01 марта 2023 | 10:28
27 февраля 2023 | 11:38
26 февраля 2023 | 12:46
22 февраля 2023 | 07:10
Военнослужащий 81-й аэромобильной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Андрей Карманов признан виновным в умышленном убийстве общеопасным способом двух гражданских лиц. Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
По данным ведомства, 2 апреля 2022 года Карманов, находясь в городе Рубежное, произвёл два выстрела из реактивного огнемёта по машине французской марки Peugeot с информационным обозначением «Люди».
В результате этих действий два человека погибли, ещё трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Карманов в ходе следствия полностью признал свою вину.