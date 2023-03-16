Украинский военный осуждён на 20 лет за расстрел гражданской машины из огнемёта

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Военнослужащий 81-й аэромобильной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Андрей Карманов признан виновным в умышленном убийстве общеопасным способом двух гражданских лиц. Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным ведомства, 2 апреля 2022 года Карманов, находясь в городе Рубежное, произвёл два выстрела из реактивного огнемёта по машине французской марки Peugeot с информационным обозначением «Люди».

В результате этих действий два человека погибли, ещё трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Карманов в ходе следствия полностью признал свою вину.